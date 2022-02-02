Жительница Саратовской области отправилась за решетку из-за неуплаты алиментов

Жительница Красноармейска в Саратовской области отправилась за решетку из-за неуплаты алиментов. 35-летняя женщина накопила долг в полмиллиона рублей, о чем сообщает пресс-служба УФССП региона.

Суд приговорил женщину к выплате алиментов на несовершеннолетнего сына, однако она этого не делала и накопила 500 тысяч долга. Устроиться на работу и снизить долг женщина не пыталась.

Суд назначил нарушительнице 120 часов обязательных работ, однако женщина их не выполнила. Тогда ей назначили 10 суток административного ареста.

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