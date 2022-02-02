Деньги из ветра: В Саратовской области собираются строить ветроэлектростанцию

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Несколько площадок в Саратовской области в Аткарском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском районах рассматриваются инвестором - энергетической компании ПАО «Юнипро» для строительства ветроэлектростанции.

Решение примут после анализа показателей ветропотенциала на конкретных территориях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Главы районов будут оказывать инвестору всяческую поддержку, и помогать взаимодействовать с собственниками земельных участков. Мы максимально заинтересованы в реализации этого проекта и сделаем все, что от нас зависит. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, - написал Бусаргин.

Вложения в проект составят порядка 20 млрд рублей, инвестор обещает привлекать саратовских подрядчиков.

Начало строительства намечено на 2023 год.

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