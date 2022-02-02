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Происшествия2 февраля 2022 7:44

Третий день подряд в Саратове на голову прохожим падает лед

Следователи начали проверку
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Следователи Октябрьского района Саратова начали доследственную проверку после того, как на горожанку упала с крыши глыба льда. Подробности сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, сегодня утром на 58-летнюю женщину с крыши дома №4 на Провиантской упал лёд. Горожанку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители дадут юридическую оценку бездействию ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши дома.

Напомним, это уже третий случай за несколько дней. До этого молодые женщины получили травмы на Шелковичной и Мичурина.

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