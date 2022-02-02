Сегодня, 2 февраля, снег в Саратове убирают 692 спецмашины. Об этом сообщает городская администрация.
На уборке снега в Саратове задействованы 6221 рабочий и 692 спецмашины:
- дороги местного, федерального и областного значения убирают 308 единиц техники;
- дворы очищают 1709 дворников и 112 единиц спецтехники;
- 147 единиц техники и 842 технических сотрудника заняты обработкой объектов социальной сферы;
- Подходы к объектам торговли расчищают 125 машин спецтехники и 3411 рабочих.
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