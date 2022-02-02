Сегодня, 2 февраля, снег в Саратове убирают 692 спецмашины. Об этом сообщает городская администрация.

На уборке снега в Саратове задействованы 6221 рабочий и 692 спецмашины:

- дороги местного, федерального и областного значения убирают 308 единиц техники;

- дворы очищают 1709 дворников и 112 единиц спецтехники;

- 147 единиц техники и 842 технических сотрудника заняты обработкой объектов социальной сферы;

- Подходы к объектам торговли расчищают 125 машин спецтехники и 3411 рабочих.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.