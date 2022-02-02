Саратовскую медсестру подозревают в подделке данных о вакцинации от коронавируса

Следователи Ленинского района Саратова завели дело на медсестру одной из местных поликлиник. Женщину подозревают во внесении в госреестр ложной информации о вакцинации. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, в период с июля по август 2021 года медработница прививочного кабинета за некую плату внесла в анкеты двоих пациентов ложные сведения о вакцинации от COVID-19.
Злоумышленницу вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование продолжается.
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