В Балтайском районе сгорел деревянный дом

Фото: ГУ МЧС Саратов

Сегодня ночью, 2 февраля, в Балтайском районе Саратовской области сгорел частный деревянный дом.

Возгорание было зафиксировано в 2:13 в селе Садовка. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.