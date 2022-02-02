В Балтайском районе сгорел деревянный дом

Фото: ГУ МЧС Саратов
Сегодня ночью, 2 февраля, в Балтайском районе Саратовской области сгорел частный деревянный дом.
Возгорание было зафиксировано в 2:13 в селе Садовка. Поступило сообщение о пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
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