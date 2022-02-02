В Саратове сотрудники ФСБ задержали ненастоящего сотрудника ФСБ

Мошенник прикрывался "работой в ФСБ"

Приговор суда отправил на три года в колонию общего режима лже-сотрудника ФСБ, который по-крупному мошенничал в Саратове.

Как установило следствие, приезжий из Азербайджана в Саратове с 2016 по 2020 годы выдавал себя за действующего сотрудника ФСБ. Каким-то образом это помогло ему обмануть и втереться в доверие к двум местным жителям. У них он, в том числе с использованием подложных документов, выманил деньги, движимое и недвижимое имущество.

Мошенника задержали настоящие сотрудники УФСБ по Саратовской области. При себе у него оказалось немало удостоврений различных правоохранительных структур.

В суде иностранец признался в мошенничестве и раскаялся. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

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