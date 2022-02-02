Фото: ГУ МЧС Саратов

Вчера утром, 1 февраля, в Самойловке дом сгорел из-за перегруженной старой проводки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В 7:13 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице 30 лет Победы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате у дома сгорела веранда и часть крыши. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, в доме была старая проводка, но одновременно были включены в сеть сразу несколько электроприборов, что и стало причиной пожара. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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