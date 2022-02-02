Коронавирусом в Саратовской области заразились 1233 человека за сутки

В Саратовской области на утро 2 февраля выявлено 1 233 новых заболевших коронавирусом.

Больше всего новых пациентов в Саратове — 527, в Энгельсском районе — 233, в Балаковском — 136, Балашовском — 66, Ершовском — 51.

Самый «популярный» возраст у новых больных – 30- 49 лет, в этом возрасте сразу 431 человек заразился COVID-19, на втором месте возраст 50 – 64 года – 241 человек.

У 1120 зараженных выявлены признаки ОРВИ, пневмония только у 105.

Всего на стационарном лечении находятся 1 454 человека, на дому лечится 9 751 зараженный.

Таким образом общее количество заболевших в Саратовской области с начала пандемии достигло 146 507 человек, выздоровел 130 081 человек, за сутки — 137.

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