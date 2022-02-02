Саратовскую область от снега убирают 892 спецмашины

Уборка в Саратове

На сегодня, 2 февраля, в 19 районах Саратовской области продолжается снегопад. На расчистке автодорог области задействовано 892 единиц техники, это без учета областного центра. Об этом сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

На федеральных автомобильных дорогах уборку осуществляют 324 спецмашины, на региональных автомобильных дорогах – 211 спецмашины, на муниципальных дорогах снег убирают 357 единиц техники.

В случае необходимости в уборке будет применяться дополнительная техника, в том числе тяжелая.

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