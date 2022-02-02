Володин призвал Исаева восстановить памятник рабочим САЗа

Вячеслав Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил городским властям Саратова уже в этом году восстановить мемориал погибшим на Великой отечественной войне работникам авиазавода. Об этом говорится в видеоролике, который появился в телеграм-канале Володин.Саратов.

Мемориал снесли, когда при попустительстве местных властей развалили завод. До сих пор памятник не восстановлен.

- Он был разрушен в угоду торговому комплексу. То, что произошло, ложится позорным пятном на тех, кто не только принимал эти решения, но и молчаливо созерцал.

Нам необходимо сделать все, для того чтобы мы и наше будущее поколение помнили, какой ценой далась Победа. Нам важно восстановить памятники в честь тех, кто своей жизнью защитил страну», – отметил Вячеслав Володин.

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