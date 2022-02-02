У Детского парка машина перекрыла путь двум трамвайным маршрутам

Сегодня, 2 февраля, у Детского парка в Саратове машина перекрыла путь двум трамвайным маршрутам. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

В результате трамваи маршрутов № 9 и 10 прекратили движение. Это произошло перед Детским парком.

Автомобиль застрял, заезжая на парковку. Теперь транспорт не идет в сторону Мирного переулка.

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