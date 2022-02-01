Этим вечером после сообщений о минировании в Саратове эвакуировали три ТЦ

Сегодня, 1 февраля, вечером в Саратове эвакуировали три торговых центра. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, не уточнив, откуда именно выводили людей. Напомним, мы писали о таком происшествии в «Триумф Молле».

- По информации правоохранительных органов угрозы о минировании объектов поступили с иностранных серверов, - уточняется в сообщении.

Специалисты обследовали ТЦ. Опасных предметов не нашли.

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