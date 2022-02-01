Самовольно завысившая себе зарплату чиновница из Питерского района предстанет перед судом

Следователи Новоузенска Саратовской области закончили расследование уголовного дела о служебном подлоге и присвоении вверенных денег при использовании служебного положения. Обвиняется глава одного из муниципальных образований Питерского района, уточнили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в период с октября 2019 года по октябрь 21-го женщина получала завышенную зарплату. Добилась она этого, подделав решение местного совета депутатов.

- На основании подложного решения, которое было передано в Централизованную бухгалтерию органов местного самоуправления Питерского муниципального района, ей неправомерно выплачено денежное вознаграждение в размере более 86 000 рублей, - сообщили следователи.

Преступницу вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции новоузенского МВД совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением дело передали в суд.

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