Ревнивый бывший зарезал жительницу Красноармейска на глазах у общего ребенка

Следователи Заводского района Саратова передали в суд дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подробности дела сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 18 января прошлого года около 7:30 утра 36-летний мужчина пришел к свой бывшей девушке в квартиру на 1-м Микрорайоне в Красноармейске. 33-летняя женщина жила там вместе с их совместным ребенком.

На почве разыгравшейся в мужчине ревности начался конфликт, переросший в поножовщину. Обвиняемый схватил нож и ударил им несколько раз экс-возлюбленную в шею, а затем избил ногами и руками.

Женщина скончалась на месте. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника в квартире убитой.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 33-летней женщины явилась резаная рана шеи, - уточнили следователи.

Вместе с утверждённым обвинительным приговором дело передали в суд.

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