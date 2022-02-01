В Саратове подорожали похороны для одиноких горожан

Сегодня, 1 февраля, в Саратове начали действовать новые расценки на похороны для тех, у кого не осталось близких родственников, супруга или законного представителя. Соответствующий документ опубликовала мэрия.

Теперь на погребение одиноких саратовцев будут тратить 6 964 рубля: оформление документов – 467 рублей, гроб и другие необходимые для похорон предметы – 1 752, транспортировка тела на кладбище – 1 641, дороже всего само погребение – 3 102 рубля.

За год стоимость похорон одиноких граждан выросла на 539 рублей.

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