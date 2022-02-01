Зараженная бешенством лиса стала причиной карантина на окраине Саратова

В саратовском селе Расловка установили карантин по бешенству. Постановление подписал глава региона Валерий Радаев.

Причиной введения таких мер послужила зараженная бешенством лиса. Её труп нашли в 250 метрах от села. С 28 января в радиусе километра от этого места установили карантин.

Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия по устранению очага инфекции.

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