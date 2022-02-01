В центре Саратова после сообщений о минировании эвакуировали ТЦ

Сегодня, 1 февраля, в Саратове в очередной раз эвакуируют торговый центр. О происходящем «КП-Саратов» рассказали очевидцы.

По словам горожан, людей вывели из здания «Триумф Молла». Причиной тому послужило сообщение о минировании. Сейчас специалисты обследуют здание.

Напомним, регулярные «минирования» в Саратове начались ещё в прошлом году. В последнее время чаще сообщения о взрывчатке поступали относительно школ.

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