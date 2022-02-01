В Саратовской области из-за коронавируса закрыли детские секции и игровые комнаты

Сегодня, 1 февраля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал постановление о приостановке очных дополнительных занятий для детей в Саратовской области.

Напомним, на сегодняшнем корсовете с такой инициативой выступили представители областного Роспотребнадзора.

Так, теперь ребята не смогут посещать различные кружки и секции (в том числе, спортивные). А в торговых центрах прекратят работу детские игровые площадки и комнаты.

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