В Саратовской области из-за коронавируса закрыли детские секции и игровые комнаты

Сегодня, 1 февраля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал постановление о приостановке очных дополнительных занятий для детей в Саратовской области.
Напомним, на сегодняшнем корсовете с такой инициативой выступили представители областного Роспотребнадзора.
Так, теперь ребята не смогут посещать различные кружки и секции (в том числе, спортивные). А в торговых центрах прекратят работу детские игровые площадки и комнаты.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.