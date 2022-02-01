Саратовская молодежка «Кристалла» выиграла в матче с гостями из Твери

Фото из тг-канала Романа Бусаргина
Сегодня, 1 февраля, молодежка саратовского клуба «Кристалл» победила в матче с соперниками из Твери. Об этом пишет в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Саратовцы выиграли у команды «Тверичи» со счетом 7:3. Завтра команды встретятся снова.
- Ребята, вы - большие молодцы! Успехов вам в завтрашней игре. Мы верим в вас! - пишет Бусаргин.
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