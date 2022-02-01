Непривитым саратовцам напомнили, что делать при признаках коронавируса

В федеральном минздраве напомнили, что делать, если вы не привиты от коронавируса и чувствуете, что заболеваете.

Так, если у вас есть признаки заболевания (кашель, насморк, першение в горле, температура 38 градусов и выше) или положительный ПЦР-тест, то в первую очередь нужно остаться дома и никуда не выходить.

Для дистанционной консультации с медиком можно позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники, к которой вы прикреплены. Если вам стало хуже, нужно вызвать скорую помощь по телефону «103».

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