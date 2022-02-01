Памятник Петру I установят в Саратове до 15 апреля

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Сегодня, 1 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем Instagram, когда в новом сквере у набережной установят памятник Петру I. Градоначальник поделился фотографиями заготовки.
- Гипсовые формы частей скульптуры на данный момент находятся на просушке. В конце февраля они отправятся на производство, где будут отлиты из бронзы, - пишет Исаев.
После того, как памятник будет готов, его установят в сквере. Глава города уточнил, что произойти это должно до 15 апреля.
Напомним, решение создания сквера Петра Великого у речного вокзала приняли летом прошлого года.
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