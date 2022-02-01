Новая детская поликлиника в Солнечном-2 получила медицинскую лицензию

Новая детская поликлиника в саратовском поселке Солнечный-2 получила медицинскую лицензию. Об этом сообщили в своем Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Напомним, вчера здание ввели в использование.

Володин призвал региональных чиновников при возведении новых медучреждений обязательно продумывать вопрос о служебном жилье для врачей и среднего медперсонала. Политик обозначил, что сдавать должны не менее 200 квартир в год.

Помимо этого, народный избранник напомнил о вопросе привлечения персонала в новые медучреждения.

- Сейчас сложилась ситуация, что медучреждения строят, а работать на высокотехнологичном оборудовании некому, - объясняется в сообщении.

Помимо строительства квартир для медиков, Володин предложил подумать властям и об оплате съема квартир для них, а также о компенсации процентной ставки по ипотеке. Эти меры, считает Володин, привлекут персонал в новые учреждения.

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