Семеро участников экстремистской организации отправляли саратовцев на обучение в Индию и Пакистан

В Саратовской области вынесли приговоры семерым участникам запрещенного на территории РФ и признанного экстремистским религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Об этом сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Правоохранители выяснили, что осужденные ездили по региону и занимались идеологической обработкой мусульман для вовлечения их в экстремистскую деятельность. Так, организаторы ячейки организовывали поездки для своих адептов в Бангладеш, Пакистан и Индию. За границей саратовцы проходили теологическую подготовку в центрах экстремистского объединения.

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у преступников запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и загранпаспорта.

Волжский районный суд Саратова признал всех семерых виновными в организации экстремистской деятельности. Пятеро признались в суде – им дали от двух до трёх лет условно. Ещё двое вину признавать отказались – их отправили на два году в колонии общего режима.

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