В центре Саратова на голову еще одной женщины упал снег с крыши

Сегодня, 1 февраля, в центре Саратова на еще одну горожанку упал снег с крыши. Напомним, аналогичная ситуация произошла вчера на Шелковичной.
Как сообщили в региональном минздраве, инцидент произошел в 14:40 на Мичурина. Пострадала 36-летняя женщина.
Жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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