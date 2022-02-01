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Происшествия1 февраля 2022 14:25

В центре Саратова на голову еще одной женщины упал снег с крыши

Горожанку госпитализировали в состоянии средней тяжести
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 1 февраля, в центре Саратова на еще одну горожанку упал снег с крыши. Напомним, аналогичная ситуация произошла вчера на Шелковичной.

Как сообщили в региональном минздраве, инцидент произошел в 14:40 на Мичурина. Пострадала 36-летняя женщина.

Жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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