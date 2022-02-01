В центре Саратова на голову еще одной женщины упал снег с крыши

Сегодня, 1 февраля, в центре Саратова на еще одну горожанку упал снег с крыши. Напомним, аналогичная ситуация произошла вчера на Шелковичной.

Как сообщили в региональном минздраве, инцидент произошел в 14:40 на Мичурина. Пострадала 36-летняя женщина.

Жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.