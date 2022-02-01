Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 14:10

В Саратовской области из-за COVID-19 закроют детские секции и игровые комнаты

Роспотребнадзор предложил такие меры в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом среди детей
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 1 февраля, на корсовете при губернаторе Валерии Радаеве рассказали о предложении приостановить в Саратовской области дополнительный образовательный процесс для детей.

Региональный Роспотребнадзор выдвинул такое предложение в связи с ростом заболеваемости несовершеннолетних COVID-19. Если ограничения введут, они коснутся в том числе и спортивных секций.

Помимо прочего, предложили закрыть детские игровые площадки и комнаты в торговых центрах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0