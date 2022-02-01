В Саратовской области из-за COVID-19 закроют детские секции и игровые комнаты

Сегодня, 1 февраля, на корсовете при губернаторе Валерии Радаеве рассказали о предложении приостановить в Саратовской области дополнительный образовательный процесс для детей.

Региональный Роспотребнадзор выдвинул такое предложение в связи с ростом заболеваемости несовершеннолетних COVID-19. Если ограничения введут, они коснутся в том числе и спортивных секций.

Помимо прочего, предложили закрыть детские игровые площадки и комнаты в торговых центрах.

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