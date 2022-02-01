Губернатор Радаев «вызвал на ковер» ответственных за очистку крыш

Весь Саратов увешан такими опасными "гирляндами"

Губернатор Радаев на заседании координационного совета по коронавирусу 1 февраля потребовал ответственных за уборку крыш от снега и льда. Он заявил, что после корсовета ждет у себя на отдельное совещание по этой проблеме руководителя Госжилинспекции Сергея Вербина и заммэра Саратова Дмитрия Алексеева

- У нас уже несколько случаев травмирования саратовцев из-за схода льда с крыш многоквартирных домов. Есть госпитализированные. Крыши чистятся плохо. На опасных участках не устанавливаются сигнальные ограждения.

Кураторы районов города, Госжилинспекция, муниципалитет явно недорабатывают. После Координационного совета я проведу отдельное совещание, готовьтесь докладывать, - предложил Валерий Радаев.

Он также отметил, что не смотря на предупреждения о том, где будут идти уборки улиц ночью, владельцы машин не убирают их оттуда на ночь. По мнению губернатора, информация об уборке слабо доводится до горожан,

Он предложил использовать эфир радиостанций и группы в соцсетях, а перед управлением жизнеобеспечения поставлена задача - обязать владельцев информационных экранов регулярно транслировать список адресов.