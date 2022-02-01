Радаев: Есть жалобы, что в поликлиники невозможно дозвониться

Валерий Радаев

В Саратовской области в отличие от других регионов пока нет огромных очередей в поликлиники, однако дозвониться туда практически невозможно. Об этом губернатор Валерий Радаев заявил 1 февраля на заседании координационного совета по коронавирусу.

- С прошлой недели в поликлиниках Саратова введена должность дежурного администратора, который распределяет потоки пациентов. Прошу минздрав жестко контролировать наличие такого функционала в медучреждениях, - поручил глава региона, напомнив, что сегодня подписал распоряжение о выделении участковым врачам 7,1 млн рублей на такси.

Радаев предложил привлечь больше студентов из медицинских вузов для работы в колл-центрах. Именно они должны заниматься приемом звонков о вызове врача, а консультации давать – специалисты.

- Есть жалобы на то, что в поликлиники невозможно дозвониться. А как мы знаем, колл-центры в сегодняшнем формате – это не только вызов врача, но и консультации по лечению. Если сохраняются трудности при дозвоне, значит физически не хватает людей. Оперативно привлекайте дополнительные кадры из числа студентов медуниверситета, - заявил Радаев.

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