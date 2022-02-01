Прививку для детей родители разрешают неохотно

На сегодня, 1 февраля, более ста подростков в Саратовской области привились от коронавируса. Об этом на очередном заседании корсовета сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Напомним, вакцинация подростков стартовала в регионе 23 января. Для подростков специально завезли облегченную вакцину «Спутник М». Прививку делают с разрешения родителей.

Пока в регионе наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в регион в конце января привезли 1920 доз вакцины для подростков. Таким оборазом за почти 10 дней прививочной кампании израсходовано всего около 5% запаса. Такими темпами этой партии может хватить до лета.

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