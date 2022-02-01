Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 13:39

В Саратовской области обнаружили уже 34 случая омикрона

Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ольга Кожанова

Ольга Кожанова

На сегодня, 1 февраля, в Саратовской области обнаружили уже 34 случая омикрона. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Сейчас в регионе распространены оба штамма: более легкий, но более заразный омикрон и более опасный, но не так стремительно распространяющийся, дельта.

За минувшую неделю рост заболеваемости составил 146 процентов, он наблюдается во всех возрастных группах. Особенно активно заражаются дети и работающие люди. При этом в школах заражаются единичные случаи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.