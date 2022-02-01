Ольга Кожанова

На сегодня, 1 февраля, в Саратовской области обнаружили уже 34 случая омикрона. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Сейчас в регионе распространены оба штамма: более легкий, но более заразный омикрон и более опасный, но не так стремительно распространяющийся, дельта.

За минувшую неделю рост заболеваемости составил 146 процентов, он наблюдается во всех возрастных группах. Особенно активно заражаются дети и работающие люди. При этом в школах заражаются единичные случаи.

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