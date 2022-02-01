В Саратове еще 12 школ закрыли на карантин

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Превышение эпидпорога стало причиной закрытия очередных учебных заведений в областном центре. Уходят со 2 февраля на карантин

- лицей № 50;

- лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова;

- гимназия № 58;

- школы №8 (корпус на ул. Соборная), 38, 40, 48, 59, 60, 66, 106;

- школа с. Клещевка.

Во всех этих школах эпидемиологический порог превышен – болеют свыше 20% учеников.

В мэрии Саратова уточнили, что в школе № 5, прогимназии № 237, гимназии № 3, и физико-техническом лицее карантин продляется до особого распоряжения.

А вот закончились внеплановые каникулы у школьников в лицее № 4 и школе № 93, а также школе села Сосновка.

С учетом закрытых ранее учебных заведений, занятия отменены больше, чем в половине школ города.

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