Пенсионерка на крыше

Пенсионерка из Саратова сама чистит крышу четырехэтажного дома. Сегодня, 1 февраля, горожане обратили внимание на опасную ситуацию и прислали видео в "КП-Саратов".

На представленных кадрах видно, как пожилая женщина стоит на краю крыши дома и пытается самостоятельно убрать с него наледь. Получается плохо: на крыше лежит толстый слой снега и льда, с нее свешиваются никем не сбитые сосульки. По свидетельству очевидцев, видео сделано по адресу Киселева, 9.

Дозвониться до УК «Авангард», обслуживающей дом, чтобы взять комментарий, "КП-Саратов" не удалось, несмотря на рабочее время.

Ждем реакции на этот ролик со стороны Госжилинспекции и администрации города.

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