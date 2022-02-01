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Общество1 февраля 2022 14:03

Пенсионерка из Саратова сама чистит крышу четырехэтажного дома

На опасную ситуацию обратили внимание горожане
Наталия Калинина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Пенсионерка на крыше

Пенсионерка на крыше

Пенсионерка из Саратова сама чистит крышу четырехэтажного дома. Сегодня, 1 февраля, горожане обратили внимание на опасную ситуацию и прислали видео в "КП-Саратов".

На представленных кадрах видно, как пожилая женщина стоит на краю крыши дома и пытается самостоятельно убрать с него наледь. Получается плохо: на крыше лежит толстый слой снега и льда, с нее свешиваются никем не сбитые сосульки. По свидетельству очевидцев, видео сделано по адресу Киселева, 9.

Дозвониться до УК «Авангард», обслуживающей дом, чтобы взять комментарий, "КП-Саратов" не удалось, несмотря на рабочее время.

Ждем реакции на этот ролик со стороны Госжилинспекции и администрации города.

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