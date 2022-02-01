Жителям Саратова назвали адреса, где запрещена парковка

Сегодня вечером, 2 февраля, с 8.00 до 16.00 вводится запрет проезда и парковки вдоль медико-биологического лицея по улице Антонова (малая) пересечение с улицей Блинова. За ночь с помощью сотрудников ГИБДД было эвакуировано 22 автомобиля.

В Саратове продолжаются работы по уборке льда и снега. В связи с ней, в ночь с 1 на 2 февраля с 20.00 до 5.00 вводится запрет проезда и парковки на следующих улицах:

- ул. Степана Разина между ул. Московская и ул. Большая Казачья;

- ул. Саперная от ул. 50 лет Октября до ул. Лунная;

- ул. Вольская пересечение с ул. Горького;

- ул. Гоголя пересечение с ул. Вольская.