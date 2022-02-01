В Саратове автомобиль заблокировал четыре трамвайных и три троллейбусных маршрута

Сегодня, 1 февраля, в Саратове прекратили движение четыре трамвайных и три троллейбусных маршрута.

В 16:00 было прервано движение трамваев по маршрутам № 3, 9, 10, 11 и троллейбусов по маршрутам № 2, 2а, 16. Они встали на пересечении улиц Рахова и Вавилова. Машина не в габарите помешала проезду общественного транспорта.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной ходят с серьезной задержкой, от Мирного переулка не ходят вообще.

Трамваи № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка идут только до Детского парка без заезда в Мирный переулок. Трамваи маршрута № 11 ходят между 6-м кварталом и улицей Осипова.

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