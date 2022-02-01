В Багаевке задержан злостный любитель пьяного вождения

Кадр: ГУ МВД. Саратов

В Багаевке под Саратовом задержан злостный любитель пьяного вождения, об этом сообщает ГУ МВД города.

Инцидент произошел 27 января. 25-летний молодой человек нарушал правила и попытался скрыться от правоохранителей, когда его остановили на дороге.

После непродолжительной погони злоумышленника удалось задержать в Багаевке. Выяснилось, что он уже в четвертый раз попадается пьяным за рулем. Теперь ему грозит до трех лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.