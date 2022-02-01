Видео: shurovagora

Вчера, 31 января, в Энгельсе две компании устроили драку со стрельбой. Правоохранители ищут свидетелей.

Первоначально видео с места конфликта появилось в Инстаграм-аккаунте shurovagora. На представленной записи видно, как две группы молодых людей устраивают разборки во дворе, недалеко от школы имени Ю.А. Гагарина. С одной стороны, судя по акценту, присутствуют выходцы с Кавказа.

В какой-то момент один из молодых людей сделал замечание южанину и попросил того быть повежливее.

- Ааааа, ээээ, остепенись! Разговор и свою речь поставь правильно! – услышал местный житель в ответ, а затем получил подлый удар в лицо. После этого на месте конфликта началась стрельба. Суда по всему, у получившего первый удар мужчины обнаружился травматический пистолет.

В итоге все участники разошлись на своих двоих, страшно недовольные друг другом. Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.

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