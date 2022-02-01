Заключенные колонии в Энгельсе устроили беспорядки

Вчера. 31 января, четверо заключенных колонии в Энгельсе устроили беспорядки, об этом сообщает пресс-служба УФСИН региона.

По версии правоохранителей, осужденные рецидивисты из отряда со строгими условиями содержания умышленно повредили имущество колонии. Когда их переводили в штрафной изолятор, один из них злоумышленников отказался подчиняться и стал вырываться, что зафиксировал служебный видеорегистратор.

Заключенные заявили о нежелании выполнять требования администрации ИК-2.Региональное УФСИН назначила проверка.

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