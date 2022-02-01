В Саратовской областной думе начали проверку достоверности отчета о доходах Николая Бондаренко

Николай Бондаренко

В Саратовской областной думе прошло закрытое заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые депутаты предоставяют ежегодно.

Поводом для заседания послужило письмо областной прокуратуры о результатах проверки исполнения депутатом Николаем Бондаренко (КПРФ) законодательства о противодействии коррупции.

По итогам заседания в соответствии назначена проверка достоверности сведений о доходах, Бондаренко за 2020 год. Кроме этого, решено проверить соблюдение депутатом ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом Саратовской области, иными законами области.Речь может идти о доходах от ведения Ютуб-канала.

Напомним, ранее после аналогичной проверки областная дума лишила мандата скандально-известного предпринимателя Сергея Курихина.

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