Безработные саратовцы сливают дерьмо на СКАДе

Ассенизаторов поймали во время слива нечистот под Саратовом, теперь им грозит штраф. Об этом сообщает региональное минприроды.

Нарушителя задержали возле поселка Усть-Курдюм в 600 метров от СКАД под Саратовом. Местные жители жаловались, что ассенизаторские машины приезжают и сливают нечистоты в полях. Подобные нарушения и были зафиксированы 31 января.

Двое водителей, одному из которых 38, другому – 36 лет, вылили содержимое ассенизаторских машин в поле 27 января. Оба нарушителя числятся безработными. Теперь им грозит штраф.

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Загаженная саратовская природа

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