В Саратове с предпринимателя потребовали 150 тысяч за «покровительство»

Фото: СУ СК по Саратовской области

Во Фрунзенском районе Саратова с предпринимателя потребовали 150 тысяч за «покровительство». Эту историю рассказали в СУ СК региона.

По данным следствия, криминальная история началась в марте 2016 года. Компания, выпускающая промышленное оборудование, заключила договор поставки с организацией, производящей комплектующие. В период времени с января 2017 года по 31 декабря 2019 года начальник одного из отделов организации-покупателя потребовал от контрагента более 150 тысяч рублей за выдачу положительной оценки деятельности поставщика, сохранение договора поставки и иного покровительства.

Деньги были ему переданы, но злоумышленника задержали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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