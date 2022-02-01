В поселке в Саратове отключили воду

Сегодня, 1 февраля, в поселке в Заводском районе в Саратове отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла на линии водопровода по адресу: поселок Шарковка,2. На время работ прекращена подача холодной воды для абонентов в поселке Шарковка,1 -5.
Восстановить подачу воды планируется к полуночи.
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