Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 9:29

Саратовским врачам на такси к пациентам выделят 7,1 млн рублей

Распоряжение подписано 1 февраля
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Врачам дадут деньги на такси

Врачам дадут деньги на такси

Фото: Александр Уриевский

Губернатор Радаев подписал 1 февраля распоряжение выделить 7,1 млн рублей из резервного фонда правительства области на обеспечение транспортом врачей.

Речь идет не о самих авто, а именно о транспортных услугах, которые могут оказывать службы такси.

Это касается медиков, которые работают с болеющими COVID-19 на дому, а также тех, кто выезжает к пациентам, у которых подозревается коронавирус.

Радаев уже давал поручение председателю правительства Роману Бусаргину на минувшей неделе, чтобы расширить практику взаимодействия медиков со службами такси.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0