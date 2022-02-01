Саратовским врачам на такси к пациентам выделят 7,1 млн рублей

Врачам дадут деньги на такси Фото: Александр Уриевский

Губернатор Радаев подписал 1 февраля распоряжение выделить 7,1 млн рублей из резервного фонда правительства области на обеспечение транспортом врачей.

Речь идет не о самих авто, а именно о транспортных услугах, которые могут оказывать службы такси.

Это касается медиков, которые работают с болеющими COVID-19 на дому, а также тех, кто выезжает к пациентам, у которых подозревается коронавирус.

Радаев уже давал поручение председателю правительства Роману Бусаргину на минувшей неделе, чтобы расширить практику взаимодействия медиков со службами такси.

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