От коронавируса в Саратовской области за сутки умерли девять человек

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще девять человек. Информацию обновили сегодня, 1 февраля, на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались пятеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 48 до 93 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умер 5 361 саратовец.

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