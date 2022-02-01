Саратовская область лидер Поволжья по производству пшена, макарон и масла

Фото: Пул 64

По итогам 2021 года Саратовская область стала лидером Поволжья по производству пшена, макарон и масла.

Регион занимает лидирующие позиции по следующим отраслям:

1 место в РФ и ПФО – по производству пшена;

1 место в ПФО и в топ-5 по РФ – по подсолнечному маслу и жирам;

1 место в ПФО и в топ-10 по РФ – по макаронным изделиям.

1 место в ПФО и в топ-20 по РФ – по муке.

Саратовская область также вошла в первую десятку российских регионов по производству фруктовых и овощных соков, колбас, майонеза.

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