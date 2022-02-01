Саратовская область лидер Поволжья по производству пшена, макарон и масла

Фото: Пул 64
По итогам 2021 года Саратовская область стала лидером Поволжья по производству пшена, макарон и масла.
Регион занимает лидирующие позиции по следующим отраслям:
1 место в РФ и ПФО – по производству пшена;
1 место в ПФО и в топ-5 по РФ – по подсолнечному маслу и жирам;
1 место в ПФО и в топ-10 по РФ – по макаронным изделиям.
1 место в ПФО и в топ-20 по РФ – по муке.
Саратовская область также вошла в первую десятку российских регионов по производству фруктовых и овощных соков, колбас, майонеза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.