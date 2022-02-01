В Саратове известный адвокат задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Фото - сайта юридической компании

В региональном СУ СКР подтвердили задержания адвоката Саратовской областной Адвокатской палаты.

Задержание проводилось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области, а также УФСБ России и Росгвардии произошло вчера, 31 января. Вместе с ним задержана женщина, его знакомая.

По данным СКР, им вменяется мошенничество в особо крупном размере – до 100 тысяч рублей, совершенное группой лиц в отношении торговой организации.

По данным следствия, вмест со знакомой, которая занималась бухгалтерией пяти юридических лиц, занимающихся торговлей проуктами питания, совершили хищение с их расчетных счетов в общей сумме не менее 52 000 000 рублей.

В СМИ сообщили, что задержан управляющий партнер юридической компании «Маркелов group» – Вадим Маркелов. В числе его клиентов KFC; Carl`s Junior; Блин`OK; Ренет-Ком; СарБК; Фроловское НГДУ; ТЦ «Пентагон».

В СКР информацию о задержании Маркелова не стали опровергать, в юридической компании Маркелова на телефонные звонки не отвечают.

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