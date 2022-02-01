В Саратове анонсировано строительство нормальной дороги по улице Зыбина с выходом к поселку Расково

.

Финансироваться строительство дороги будет за счет федеральных средств нацпроекта «Жилье и городская среда». Она пройдет по улице Зыбина от Топольчанской и до улицы Гришаева, что обеспечит транспортную доступность к строящимся микрорайонам и к поселку Расково.

Аукцион уже объявлен, вскоре станет известен подрядчик строительства.

- Строительство ул. Зыбина создаст предпосылки для проезда через Саратовскую кольцевую автодорогу к южному подъезду к аэропорту Гагарин, - сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.