Министр здравоохранения Костин опубликовал номера колл-центров поликлиник Саратова

Сегодня, 1 февраля, региональный министр здравоохранения Олег Костин опубликовал в своем Instagram номера телефонов колл-центров поликлиник Саратова.

Жители каждого района могут обратиться по перечисленным номерам за медицинскими консультациями. Также по этим телефонам можно вызвать врача.

Костин обратил внимание горожан на интернет-каналы (привязанные к телефонам мессенджеры), по которым можно проконсультироваться круглосуточно.

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

Instagram Олега Костина

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