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Происшествия1 февраля 2022 6:57

Два дома сгорели в Саратовской области в последний день января

Источник:kp.ru
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Пожар в Александровке

Пожар в Александровке

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

С разницей в полчаса поступили сообщения о горящих домах дежурным МЧС 31 января в Советском и в Балаковском районах.

в 15.05 на вызов отправились два расчета в поселок Грачи Балаковского района. Здесь полыхал на площади 150 кв метров 4-квартирный жилой дом. В результате сгорела крыша всего дома и две квартиры. Предварительно пожарные установили причину - аварийный режим работы электрооборудования в одной из сгоревших квартир.

В 15.30 на вызов в село Александровка уехали два расчета. Там сгорела одна из квартир двухквартирного жилого дома. Причина – нарушение работы электрообогревателя.

На пожарах никто не пострадал.

Пожар в Грачах

Пожар в Грачах

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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