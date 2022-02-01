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Общество1 февраля 2022 6:20

В Саратове закрыли городские ледовые катки

Это связано с потеплением
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 1 февраля, в администрации Саратова сообщили об очередном закрытии городских катков.

Принятые меры продиктованы «неблагоприятными погодными условиями» – так в мэрии назвали потепление.

Чиновники уточнили, что ледовые площадки вновь будут готовы принять посетителей после установления устойчивых отрицательных температур и подготовки покрытия.

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