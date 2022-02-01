В Саратове закрыли городские ледовые катки

Сегодня, 1 февраля, в администрации Саратова сообщили об очередном закрытии городских катков.

Принятые меры продиктованы «неблагоприятными погодными условиями» – так в мэрии назвали потепление.

Чиновники уточнили, что ледовые площадки вновь будут готовы принять посетителей после установления устойчивых отрицательных температур и подготовки покрытия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.