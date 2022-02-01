Впервые коронавирусом за день заболели больше тысячи саратовцев

.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 1 090 человек. Это очередной рекорд. Статистику опубликовал сегодня, 1 февраля, региональный оперштаб.
Всего в регионе выявили 145 274 случая. Выздоровели с начала пандемии 129 944 саратовца, за сутки – 114 человек.
В стационарах остаются 1 387 ковидных пациентов, лечатся дома 8 739 жителей региона.
В Саратове нашли 470 новых случаев, в Энгельсском – 201, а в Балаковском – 197.
Среди заразившихся: 51 ребенок до шести лет, 155 детей – от семи до 14-ти, 54 подростка – 15-19-ти и 148 человек старше 60-ти лет.
Пневмонию выявили у 20 пациентов, признаки ОРВИ – у 1 067, а бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.