Впервые коронавирусом за день заболели больше тысячи саратовцев

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 1 090 человек. Это очередной рекорд. Статистику опубликовал сегодня, 1 февраля, региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 145 274 случая. Выздоровели с начала пандемии 129 944 саратовца, за сутки – 114 человек.

В стационарах остаются 1 387 ковидных пациентов, лечатся дома 8 739 жителей региона.

В Саратове нашли 470 новых случаев, в Энгельсском – 201, а в Балаковском – 197.

Среди заразившихся: 51 ребенок до шести лет, 155 детей – от семи до 14-ти, 54 подростка – 15-19-ти и 148 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 20 пациентов, признаки ОРВИ – у 1 067, а бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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